Осталось немного. Капитальный ремонт Кулундинской ЦРБ планируют закончить в октябре

Общестроительные работы завершены уже на 90% Масштабный капитальный ремонт здания Кулундинской ЦРБ, который начали еще в прошлом году, завершат этой осенью, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
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