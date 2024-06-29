Фильм «Петербургского дневника» вошел в шорт-лист конкурса «Море добрых дел»

Картина рассказывает о петербургском хосписе Пресс-служба фестиваля геобрендов «Лучник фест» опубликовала шорт-лист с итогами первого этапа конкурса экологических и благотворительных акций «Море добрых дел».
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