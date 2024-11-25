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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: В Зеленограде завершили два крупных проекта в сфере благоустройства

Собянин: В Зеленограде завершили два крупных проекта в сфере благоустройства

Благоустройство делает популярные места отдыха более комфортными и уютным Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге продолжает рассказывать о результатах работ по благоустройству, завершенных в минувшем сезоне.

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