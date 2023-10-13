Памятник лыжнику в Кунгуре назвали мужем Аленки из Нововоронежа

В городе Кунгуре Пермского края появился новый памятник. Арт-объект «Лыжник» установили перед зданием лыжной базы «Снежинка», сообщила пресс-служба Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
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