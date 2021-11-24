Украине плохо в Европе. «Шахтёр» и «Динамо» в ЛЧ: 10 игр, 0 побед, разница мячей 2-20

Обе команды - досрочно последние в своих группах. Украинские клубы провалили сезон в Лиге чемпионов. Киевское «Динамо» и «Шахтёр» за тур до конца группового этапа обеспечили себе последнее место в своих группах.
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