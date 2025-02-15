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Между США и Беларусью назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций, сообщает New York Times

Между США и Беларусью назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций, сообщает New York Times

По данным газеты, Лукашенко освободит «множество политических заключенных, в том числе видных. Взамен Соединенные Штаты ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь», - пишет NYT.

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Комментарии
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владимир рябченко
Что полезно Беларуси приемлемо....
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10 час.
владимир рябченко
Т.Е. ваша сделка по покупке хлеба в торговых сетях пахнет мошенничеством? 😂
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10 час.
Вячеслав Дегтярев
статья про беларусов при чём здесь Россия???????...... 😂
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2 час.
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