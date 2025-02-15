Между США и Беларусью назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций, сообщает New York Times

По данным газеты, Лукашенко освободит «множество политических заключенных, в том числе видных. Взамен Соединенные Штаты ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь», - пишет NYT.