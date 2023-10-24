Египет выступил за прекращение огня в секторе Газа без дополнительных условий

Египет выступает за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа без дополнительных условий. Об этом 24 октября заявил министр иностранных дел арабской республики Самех Шукри во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по теме эскалации палестино-израильского конфликта.