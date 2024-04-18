Собянин: Бочкарев внес огромный вклад в развитие Москвы

Бочкарева можно поблагодарить за станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы Своему бывшему заместителю по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву пожелал сегодня успехов на новом месте работы сам мэр Москвы Сергей Собянин.