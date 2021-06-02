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«Вы ошиблись, профессор»: театр имени Горького готовит премьеру — «Собачье сердце»

«Вы ошиблись, профессор»: театр имени Горького готовит премьеру — «Собачье сердце»

— Однажды вы сказали о том, что это у Булгакова повесть-загадка… — Я не буду оригинален, наверное, если скажу, что у Михаила Булгакова все произведения — загадки, что в них много зашифровано, да и сам он был человек-загадка, жил в загадочное время и шифровал это время в своих произведениях, потому что время было такое… Любой, кто захочет узнать, принял ли Булгаков переворот 25 октября, корил ли себя за то, что не уехал, как рукопись «Собачьего сердца» у него отобрали при обыске, пусть просто почитает биографию писателя.

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