— Однажды вы сказали о том, что это у Булгакова повесть-загадка… — Я не буду оригинален, наверное, если скажу, что у Михаила Булгакова все произведения — загадки, что в них много зашифровано, да и сам он был человек-загадка, жил в загадочное время и шифровал это время в своих произведениях, потому что время было такое… Любой, кто захочет узнать, принял ли Булгаков переворот 25 октября, корил ли себя за то, что не уехал, как рукопись «Собачьего сердца» у него отобрали при обыске, пусть просто почитает биографию писателя.