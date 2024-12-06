На заседании Совета глав МИД ОБСЕ министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, критикуя позицию главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по Украине, ошибочно назвала численность населения Европы 1,3 млрд человек вместо 750 млн.
Бербок в попытке раскритиковать Лаврова ошиблась в численности населения Европы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Весь мир знает правду - кто и зчем развязал войну в Украине.Лавров - это политическая глыба. И какие-то девки, неизвестно каким путем пришедшие на эту должность, не имея опыта в политике позволяют себе так нагло, вольно, аппелируя чистой ложью разговаривать с политиками, как наш Лавров.Бербок скоро тебе придется оглянуться назад и если успеешь, переобуешься, вам западникам не привыкать.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии