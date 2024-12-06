Бербок в попытке раскритиковать Лаврова ошиблась в численности населения Европы

НС

Наталья Середа

Весь мир знает правду - кто и зчем развязал войну в Украине.Лавров - это политическая глыба. И какие-то девки, неизвестно каким путем пришедшие на эту должность, не имея опыта в политике позволяют себе так нагло, вольно, аппелируя чистой ложью разговаривать с политиками, как наш Лавров.Бербок скоро тебе придется оглянуться назад и если успеешь, переобуешься, вам западникам не привыкать.