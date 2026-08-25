"Вы видели его вообще? Он идеальный". Муцениеце в первую годовщину свадьбы с Дрангой заявила, что их брак — навсегда

Агата Муцениеце публично поздравила музыканта Петра Дрангу с первой годовщиной их брака. В соцсетях 37-летняя актриса опубликовала пост, в котором рассказала о своих чувствах к мужу, а также поделилась личным видео, которое показывали гостям на их свадьбе.
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