Депутат ГД Чепа: При конфискации Россией активов ЕС их надо вложить в соцсферу

В том случае, если власти Российской Федерации примут решение в пользу конфискации средств Евросоюза в стране в качестве ответа на те же действия западных государств по отношению к активам Москвы в Европе, эти деньги необходимо направить на решение социальных вопросов.
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