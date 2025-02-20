Что можно и нельзя делать на Мясопустную родительскую субботу – традиции на 22 февраля 2025 года Евгения КомароваПравославные в 2025 году отмечают Мясопустную родительскую субботу 22 февраля, и важно помнить, что можно и нельзя делать в этот день.