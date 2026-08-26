Суд Брянской области предупредил ЧОП за нарушения охраны диспансера

Нарушения были выявлены на объекте «Брянский областной кожно-венерологический диспансер», где охранники вышли на вызов без защитных жилетов и шлемов, а один сотрудник не прошел проверку на профпригодность.
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