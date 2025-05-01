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Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинён в злоупотреблении властью

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Об этом сообщает агентство Yonhap, отмечая, что это последнее обвинение против Юна, который уже проходит по делу о мятеже, связанному с его неудачной попыткой введения военного положения.

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