Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинён в злоупотреблении властью

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Об этом сообщает агентство Yonhap, отмечая, что это последнее обвинение против Юна, который уже проходит по делу о мятеже, связанному с его неудачной попыткой введения военного положения.