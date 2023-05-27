Нижегородская правда

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Андрей Саносян и Павел Солодкий приняли участие в федеральном форуме «Деловой России»

Андрей Саносян и Павел Солодкий приняли участие в федеральном форуме «Деловой России»

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий в режиме онлайн приняли участие в федеральном форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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