«Теперь должна за какого-то Мустафу»: на 8-летнюю дочь омской журналистки снова повесили чужой долг. До этого на имя ребенка по ошибке начислили задолженность в 700 тысяч рублей.
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«Теперь должна за какого-то Мустафу»: на 8-летнюю дочь омской журналистки снова повесили чужой долг. До этого на имя ребенка по ошибке начислили задолженность в 700 тысяч рублей.