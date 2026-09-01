Задержки рейсов впервые стали главным риском для детей в поездках

Количество обращений, связанных с задержкой или отменой рейса при поездках с детьми, за год выросло на 100%.
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