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В Грузии задержали груз взрывчатки, отправленный из Одессы в Воронеж для совершения терактов

В Грузии задержали груз взрывчатки, отправленный из Одессы в Воронеж для совершения терактов

Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза взрывчатки. По ее данным, пунктом отправления опасных веществ была украинская Одесса, а местом назначения — российский Воронеж, где планировалось устроить серию терактов.

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