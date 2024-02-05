В Грузии задержали груз взрывчатки, отправленный из Одессы в Воронеж для совершения терактов

Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза взрывчатки. По ее данным, пунктом отправления опасных веществ была украинская Одесса, а местом назначения — российский Воронеж, где планировалось устроить серию терактов.
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