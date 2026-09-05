Воронежская неделя с Александром Пироговым: нагадала мне цыганка отставку

Как мимолётна тень осенних ранних дней, как хочется сдержать их раннюю тревогу. Глядеть на золото осенних тополей, часами следить за перелётом ветерка, как нищий пьёт осеннее вино, что отливает безобразным блеском; смотреть «Осеннюю сонату», разучиться любить, разучиться прощать.