Воронежская неделя с Александром Пироговым: нагадала мне цыганка отставку

Как мимолётна тень осенних ранних дней, как хочется сдержать их раннюю тревогу. Глядеть на золото осенних тополей, часами следить за перелётом ветерка, как нищий пьёт осеннее вино, что отливает безобразным блеском; смотреть «Осеннюю сонату», разучиться любить, разучиться прощать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым