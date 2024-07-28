Умываемся ромашкой. Ромашка лекарственная широким спектром воздействия на организм человека обладает.

Потому и применяют ее как в медицине (народной и официальной), так и в косметологии.Кто из женщин не старается как можно дальше отодвинуть процесс старения, а также избавиться от различных высыпаний и образований на коже? Одним из способов сделать это – соблюдение элементарных правил чистоты, и очень важно научиться правильно умываться.