«Скоро вас русских тут не будет!» Две женщины в хиджабах высказались в салоне МТС, но такого ответа они не ожидали

Но то, что в Перми, в ТЦ «Земляника», приключилось, меня, старую, с толку сбило! Две женщины в хиджабах в салоне МТС, говорят, местной русской даме угрожали: «Скоро вас русских тут не будет!» А как дошло до камеры, они вмиг притихли, будто языки проглотили.