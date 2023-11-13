Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин и Моди возобновили важнейший проект, который либералы-предатели выкинули после распада СССР

Путин и Моди возобновили важнейший проект, который либералы-предатели выкинули после распада СССР

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С распадом СССР, морской торговый коридор из Владивостока в Ченнаи (Индия) фактически прекратил своё существование.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Рынки сбыта и оптимальная логистика - стержень развития России. Тогда только наращивай производство не на склад, а для конкретного потребителя.
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4 час.
ВМ
Владимир Моргунов
МНОГО ЧЕГО ГАЙДАР И ЕГО КОМАНДА НАКОСЯЧИЛИ ПРОТИВ РОДИНЫ...
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4 час.

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