Путин и Моди возобновили важнейший проект, который либералы-предатели выкинули после распада СССР

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С распадом СССР, морской торговый коридор из Владивостока в Ченнаи (Индия) фактически прекратил своё существование.
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