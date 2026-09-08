В Нальчике прошла свадьба сына экс-главы КБР Канокова за 100 млн рублей

Арсен КаноковВ Нальчике состоялась пышная свадьба сына бывшего главы Кабардино-Балкарии миллиардера Арсена Канокова — бюджет торжества превысил 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новак: сделка с Т...
- Politico: ФРГ, Ит...
- В Минцифры расска...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым