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Россияне потратили почти 6 млрд рублей на дженерики оземпика

Россияне потратили почти 6 млрд рублей на дженерики оземпика

Россияне с января по октябрь в общей сложности купили 1 млн пачек отечественных дженериков препарата оземпик (международное непатентованное наименование - семаглутид) на общую сумму 5,9 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

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