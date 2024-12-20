Россияне потратили почти 6 млрд рублей на дженерики оземпика

Россияне с января по октябрь в общей сложности купили 1 млн пачек отечественных дженериков препарата оземпик (международное непатентованное наименование - семаглутид) на общую сумму 5,9 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.