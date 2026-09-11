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Царьград

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Компост повысит урожайность: как правильно его применять

Компост повысит урожайность: как правильно его применять

Компост — эффективное средство для улучшения почвы. Используйте его в посадочных ямах для питания растений, в качестве мульчи для сохранения влаги и защиты корней, а также разбавленный в воде для удобрения, способствующего их здоровому росту и развитию.

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