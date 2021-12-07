Театр абсурда

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Вот и исполнилась весьма симметричная дата - 44 года

Вот и исполнилась весьма симметричная дата - 44 года

Стукнул своебразный Юбилей44 года - много это или мало? Надеюсь, лет через 50 прочитаю этот вопрос и улыбнусь - конечно мало! Какие наши годы!По внутренним ощущениям - чувствую себя психологически явно помладше, чем когда исполнялось 40 лет.

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