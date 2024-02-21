Прошло восемь недель с провокационной вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой. В ночь с 20 на 21 декабря прошлого года в популярном клубе «Мутабор» в Москве блогер и телеведущая Ивлеева пригласила своих знакомых из мира искусства, блогеров, коллег и друзей на мероприятие, на подготовку которого ушло полгода — был арендован зал, работало агентство по организации вечеринок.
Два месяца после «голой вечеринки»: где теперь живет и работает Настя Ивлеева
Комментарии
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J
Juri
ну ни рожи,ни кожи!И эта глупая уродина зарабатывает миллионы? И как? да на ещё более глупой молодёжи,чем она,они несут свои денежки или денежки родителей,чтобы эта уродина могла хорошо жить!Подумайте мальчики и девочки,кого вы кормите?
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Вот работа для налоговиков. Для меня состояния этих татуированных девок это сплошь ворованные у нас деньги. Кто бы не нёс этим проституткам деньги, они криминальные, деньги эти. Или на наркоте заработанные, или мошенниками стыренные. Ведь эти сучки живут в болоте своих почитателей, которые и образуют это болото. И, как правило, почти все жиды. По профессии, не по национальности! Так что, евреи, не настораживайтесь. Евреев я уважаю, впрочем как и другие нации. Меня в фашизме англосаксонского покроя не обвиняйте. Я вот когда вижу Гозмана, Венедиктова, Каспарова и многих их соконфессионистов задумываюсь. Они такие уродливые потому что злые, или злые потому, что уродливые. А может просто потому что жиды?
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7 час.
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