Два месяца после «голой вечеринки»: где теперь живет и работает Настя Ивлеева

АС

Анатолий Страшко

Вот работа для налоговиков. Для меня состояния этих татуированных девок это сплошь ворованные у нас деньги. Кто бы не нёс этим проституткам деньги, они криминальные, деньги эти. Или на наркоте заработанные, или мошенниками стыренные. Ведь эти сучки живут в болоте своих почитателей, которые и образуют это болото. И, как правило, почти все жиды. По профессии, не по национальности! Так что, евреи, не настораживайтесь. Евреев я уважаю, впрочем как и другие нации. Меня в фашизме англосаксонского покроя не обвиняйте. Я вот когда вижу Гозмана, Венедиктова, Каспарова и многих их соконфессионистов задумываюсь. Они такие уродливые потому что злые, или злые потому, что уродливые. А может просто потому что жиды?