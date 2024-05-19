"КРИЧИТ, ЧТО ЖЕЛАЕТ РУССКИМ СМЕРТИ". ТАДЖИК-МЯСНИК ДЕРЖИТ В СТРАХЕ ЦЕЛЫЙ РЫНОК ДАЖЕ ИЗ СИЗО

Я в 90-е служил зам. командира спецбатальона милиции. пришел в горУВД один хлопец, любитель проверять рынки и все торговые точки. Нагрянули на второй по значимости рынок, не успели начать работу, как примчался начальник местного РУВД. Оказалось, это его собственность. На том и разъехались

ВЧ

Владимир Черноморский

А чего ждут от людей, психически больных, которые не скрывают что готовы убивать русских, думаете это единичный случай, а с чьего указа давайте вспомним разрешили заселение нашей страны этими неуравновешенными людьми, вместо того чтобы запретить въезд этим индивидам, нам поют в уши о толерантности, маразм крепчает и даёт свои всходы, вместо того чтобы привлекать правительство, депутатов к ответственности о принятии противоречащих конституции законов, о защите прав и свобод, пускаем слюни и будет хуже, коль разум государства помутился рассудком