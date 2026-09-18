Памфилова с огоньком: хакеры хотели сломать выборы, а получили по лбу от ЦИК!

Элла Памфилова сегодня светилась от хорошего настроения, и было от чего! Накануне её команда в ЦИК с блеском отбила серьёзную кибератаку, которая метила сразу в две главные системы — государственную автоматизированную «Выборы» и платформу дистанционного электронного голосования.
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