Памфилова с огоньком: хакеры хотели сломать выборы, а получили по лбу от ЦИК!

Элла Памфилова сегодня светилась от хорошего настроения, и было от чего! Накануне её команда в ЦИК с блеском отбила серьёзную кибератаку, которая метила сразу в две главные системы — государственную автоматизированную «Выборы» и платформу дистанционного электронного голосования.