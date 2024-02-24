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Как правильно отдыхать, без вреда для здоровья: Советы врачей

Как правильно отдыхать, без вреда для здоровья: Советы врачей

Потягушки на диване или же тренировки в спортзале? Какой отдых выбрать, чтобы не навредить здоровью?Нутрициолог Гульнара Кузина отметила, что у каждого человека должна быть собственная умеренная и комфортная физическая нагрузка, которая бы помогла избавиться от стресса, накопившегося за рабочую неделю.

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