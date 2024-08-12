Трое боевиков хотели напасть с коктейлями Молотова на церковь в Каспийске

В Каспийске была предотвращена попытка теракта, направленного против церкви. Трое местных жителей, арестованных в конце июля, планировали атаку с использованием коктейлей Молотова и других опасных предметов, сообщает «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии