Миллеровские спортсмены успешно выступили на областном турнире по каратэ

В Ростове-на-Дону прошёл открытый областной турнир по каратэ «Зима-2024». Более 500 спортсменов из 40 клубов были представлены из Ростовской области, Волгоградской области, Краснодарского края, республиками Северная Осетия-Алания и Абхазия.