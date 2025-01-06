В Венгрии отреагировали на слова генсека РФС по поводу товарищеского матча со сборной России в 2026 году

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро не стал оценить вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и Венгрии в следующем году.
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