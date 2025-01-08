На уборку снега в Петербурге вышли более 7 тысяч дворников и почти 900 единиц спецтехники

За прошедшие сутки на обработку дорог и улиц города использовали 935 тонн противогололедных средств Снег продолжает все сильнее окутывать Северную столицу, создавая сугробы на дорогах и улицах, которые осложняют движение как для пешеходов, так и водителей.
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