"Видел, Абдулла, у него на плече буква Z, это, мана, плохо, мана": Мигранты сами начали прыгать лицом в сугроб, как только увидели ОМОН

Avia.pro - Новости В Санкт-Петербурге недавно прошел эпический рейд, который можно было бы сравнить с боевиком, если бы не был так серьезен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- НЕВЕРОЯТНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ: ВЕТЕРАНА СВО В ПСКОВЕ ТРАВЯТ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ
- В отношении мешавших парковаться инвалиду-ветерану возбуждены уголовные дела — автомобили злоумышленников направлены на спецстоянку
- "Их выселять надо, а вы их легализуете!!!": В Госдуме пропихивают очередной закон о послаблении для мигрантов
Свежие комментарии