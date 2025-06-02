Детям участников СВО из полка Росгвардии организовали прогулку на теплоходе по Казанке

В Казани в честь Дня защиты детей для детей бойцов СВО из специального моторизованного полка и отдельного отряда спецназначения Приволжского округа Росгвардии организовали прогулку на теплоходе по Казанке, передает «Татар-информ».
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