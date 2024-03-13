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Закон, порядок, государство

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Сапёры бригады морской пехоты ТОФ обеспечивают продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» под Угледаром

Сапёры бригады морской пехоты ТОФ обеспечивают продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» под Угледаром

Подразделения группировки войск «Восток» развивают наступательные действия на Угледарском направлении, обеспечивая сапёрам инженерных войск тихоокеанского флота постоянную работу на линии боевого соприкосновения.

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