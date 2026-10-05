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Газета.ру

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Путин назвал филиал национального центра "Россия" новой точкой притяжения Рязани

Путин назвал филиал национального центра "Россия" новой точкой притяжения Рязани

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии открытия филиала национального центра «Россия» в Рязанской области.

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