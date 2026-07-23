Психолог рассказала, как провести лето без смартфона и вернуться к настоящей жизни

Психолог рассказала, как провести лето без смартфона и вернуться к настоящей жизниКандидат психологических наук Елена Шпагина поделилась несколькими практическими советами для тех, кто хочет наслаждаться летом, а не проводить его в гаджетах.
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