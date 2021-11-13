Россия пpижимает Украину к обочине, лишая хaлявного газа. Киев вызывает pаздражение у Европы

Альбина Колесникова Украинцы вы скакали и скакали ваши ноженьки устали, а теперь и газа нет и России нет и ни кому то вы не нужны.

Vasily Golov Альбина Колесникова Украинцы вы скакали и скакали ваши ноженьки устали, а теперь и газа нет и России нет и ни кому то вы не нужны. Какие выпадающие объема транзита? Контракт на 40 млрд куб.м.Это и пройдет в Европу.Украина готовится к войне с Россией.А Россия даже границу на замок не закрыла.Собирается исполнять Устав СНГ,из которого по факту Украина вышла.