Многие мои читатели уже знают, что российский "Газпром" в последние несколько дней нарастил транзит природного газа через ГТС Украины на 54% - с 57 до 88−90 миллионов кубометров в сутки.
Россия пpижимает Украину к обочине, лишая хaлявного газа. Киев вызывает pаздражение у Европы
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Альбина Колесникова
Украинцы вы скакали и скакали ваши ноженьки устали, а теперь и газа нет и России нет и ни кому то вы не нужны.
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2 час.
Vasily Golov
Альбина Колесникова
Украинцы вы скакали и скакали ваши ноженьки устали, а теперь и газа нет и России нет и ни кому то вы не нужны.
Какие выпадающие объема транзита? Контракт на 40 млрд куб.м.Это и пройдет в Европу.Украина готовится к войне с Россией.А Россия даже границу на замок не закрыла.Собирается исполнять Устав СНГ,из которого по факту Украина вышла.
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2 час.
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