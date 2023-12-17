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Четвертого ученого-физика сибирского отделения РАН арестовали по делу о госизмене

Четвертого ученого-физика сибирского отделения РАН арестовали по делу о госизмене

Речь идет о 68-летнем Владиславе Галкине. Он был соавтором ранее арестованных за госизмену ученых. Предположительно, арест связан с опубликованной в иранском журнале научной работой о гиперзвуковых технологияхСоветский районный суд Новосибирска арестовал68-летнего Владислава Галкина — сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН.

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Ф
Фил
Головой надо думать, когда что-то делаешь, а не задницей.За что и поплатились.
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