Четвертого ученого-физика сибирского отделения РАН арестовали по делу о госизмене

Речь идет о 68-летнем Владиславе Галкине. Он был соавтором ранее арестованных за госизмену ученых. Предположительно, арест связан с опубликованной в иранском журнале научной работой о гиперзвуковых технологияхСоветский районный суд Новосибирска арестовал68-летнего Владислава Галкина — сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН.