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Песков: Путин использует спецсвязь для общения с сотрудниками АП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, что Владимир Путин никогда не использует городской или мобильный телефон для связи с сотрудниками своей администрации.

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