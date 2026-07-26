Песков: Путин использует спецсвязь для общения с сотрудниками АП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, что Владимир Путин никогда не использует городской или мобильный телефон для связи с сотрудниками своей администрации.
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