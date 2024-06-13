Ввод и вывод долларов и евро с брокерских счетов в «Финаме» временно недоступен

Потребуется некоторое время для решения проблемы Доллары США, евро и гонконгские доллары на брокерских счетах клиентов «Финама» временно отображаются как заблокированные, ввод и вывод этих средств пока недоступны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии