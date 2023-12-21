В Кремле ответили на вопрос о торжественном приеме в Новый год

Новогоднего приема в Кремле не будет. Так на вопрос о проведении традиционного торжественного приема ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
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