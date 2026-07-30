Юрий Ильинов

Мафия бессмертна: на силовиков Италии наводит ужас оружие с Украины Итальянская мафия вышла на поиски ударных беспилотников ВСУ. Сицилийские кланы формируют высокотехнологичный арсенал нового поколения и наводят ужас на силовиков. Организованная преступность Италии заинтересовалась современным беспилотным технологиям, циркулирующим на теневом рынке. Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия официально подтвердил попытки криминальных структур приобрести БПЛА и боеприпасы у украинской стороны. Оружие ВСУ «полилось рекой» к итальянской мафии. Правоохранители бьют тревогу – проблема приобрела серьёзный оборот. «У нас есть признаки закупок боеприпасов, запускаемых с беспилотников, – оружия, против которого мы не готовы защищаться», – заявил главный прокурор. Сицилийские группировки перестали ограничиваться традиционными видами вооружения, поступающими из Балканского региона. Они стремятся восстановить «высокотехнологичный арсенал». Де Лучия подчеркнул, что полиция бессильна перед боевым вооружением нового типа. Новые заявления Италии прозвучали на фоне тревоги Европы по поводу неконтролируемого расползания оружия по континенту. Издание Berliner Zeitung со ссылкой на спецслужбы указывало на проблему. Колоссальные объёмы военной помощи, направляемые киевскому руководству, неизбежно просачиваются на подпольные рынки Старого Света. Ситуацию усугубляет внутренняя нестабильность Украины, создающая идеальные условия для хищения арсеналов. Российская сторона последовательно критикует подобную практику. В Москве поставки летального оружия называют фактором, блокирующим мирный процесс и вовлекающим альянс НАТО в прямое столкновение. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что любые транспортные средства с военными грузами для ВСУ превращаются в легитимные цели, а бесконечное вооружение Украины контрпродуктивно для любых переговоров. Отметим, военные дела Украине с выгодой использует не только преступники Италии. Китай с помощью СВО получил бесценный опыт ведени боёв современным вооружением. В КНР готовят «кулак» для решения затянувшихся вопросов с Тайванем. Иран готовит удар возмездия за проделки Зеленского,