Глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании МВФ заявил, что мировая экономика исчерпала запасы прочности.
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