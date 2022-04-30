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Haribo оставляет Россию без мармеладных мишек

Самый известный производитель мармеладных мишек Haribo приостанавливает поставки продукции в РФ. Как сообщает глава Haribo Вальтер Николаус, приостановка поставки мармелада следует на фоне продолжающихся военных действий российской армии в Украине.

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