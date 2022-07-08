Кардиолог Конев объяснил, почему смерть от тромбоза может наступить внезапно

«Оторвавшийся тромб» у людей, страдающих тромбозом, неминуемо ведет к внезапной смерти. Об этом 8 июля заявил врач-кардиолог и геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев, передает URA.