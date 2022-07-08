Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Один дебил который не дружит с головой заявил а раздули как вроде все хотят. У нас то-же один заявил что называть пре...В Финляндии заяви...
  • Василий Коликов
    Лизхен (Трасс) рвет когти в карьерной гонке. Но ее назначение на пост премьера стало бы подтверждением тренда - от пл...В Польше объяснил...
  • Анатолий Сергеевич
    Мечтать в Хохлостане никто не запрещаетВ Минобороны Укра...

Кардиолог Конев объяснил, почему смерть от тромбоза может наступить внезапно

Кардиолог Конев объяснил, почему смерть от тромбоза может наступить внезапно

«Оторвавшийся тромб» у людей, страдающих тромбозом, неминуемо ведет к внезапной смерти. Об этом 8 июля заявил врач-кардиолог и геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев, передает URA.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх