Сегодня 9 октября на базе государственного учреждения ´Детский сад 5 г. Бобруйска´ прошло первое в этом учебном году занятие для законных представителей ´Клуб Отцов´ в рамках инновационного проекта при участии приглашённого гостя иерея Максима Ульяшина, клирика Николо-Софийского храма г.
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